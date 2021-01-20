Yangında mahsur kalan kedisine kavuşunca gözyaşı döktü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında, Sevgi Çakır’ın ‘Bafi’ adlı kedisi mahsur kaldı. Dakikalarca ağlayan Çakır, itfaiyenin kediyi kurtarmasıyla bu kez sevinç gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2854 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında Sevgi Çakır’a ait evde, kimsenin olmadığı saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride mahsur kalan iki kediden biri ilk dakikalarda çıkarıldı. Bofi adlı kedi için sahibi Sevgi Çakır dakikalarca gözyaşı döktü. Bir süre sonra yangın söndürüldü, Bofi de kurtarıldı.

Kazak içine koyduğu ‘Bafi’ adlı kediyi sahibi Sevgi Çakır’a teslim eden itfaiye eri, “Ağlama, kedini getireceğim dedim, getirdim” dedi. Bu kez kedisine kavuştuğu için gözyaşı döken Çakır, “Yangın sırasında evdeydi. Bir şey olacak diye çok korkmuştum. İtfaiye ekibi kurtardı” dedi.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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