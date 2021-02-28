Yangında mahsur kalan 3 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)- NEVŞEHİR’de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 2’nci kattaki evlerinde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Güzelyurt Mahallesi, Uğur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle apartman sakinlerinin bazıları binayı terk ederken, 2’nci katta yaşayan 3 kişilik aile ise mahsur kaldı. Yükselen dumandan etkilenen çift, çocuklarını alarak balkona çıkıp yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi merdivenli itfaiye aracı ile binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen aileye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın da kısa süreli müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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