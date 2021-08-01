Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka toprağa verildi

Tolga TAHÇI- Cevdet ŞEN / İZMİR, (DHA)-ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka (39), memleketi Bergama’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manavgat’ta geçtiğimiz cuma günü Güğlen Dağı’nda başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Gebece Mahallesi’ne yöneldi. Mahalle duman altında kalırken, Güğlen Dağı’na giden Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş alevlerin ortasında kaldı. İki işçiye ulaşılamayınca AKUT tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Dün ise iki orman işçisinin Beloluk mevkiinde yanan arazözde cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan otopsinin ardından Tovka’nın cenazesi ilk olarak baba ocağı Tırmanlar Mahallesi’ne getirildi. Mahalle meydanında yapılan cenaze törenine Tovka’nın babası Halil, annesi Gülsüm, çocukları Emrehan ve Egemen’in yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nden mesai arkadaşları, akrabaları ve yakınları katıldı. Namaz sırasında Tovka’nın babası ve çocuklarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Namazın ardından acılı anne Gülsüm Tovka da oğlunun tabutuna sarıldı. Oğluyla son olarak telefonda konuştuklarını belirten Halil Tovka, “Telefon açmıştım. Yangında olduğunu söyleyerek, ‘Ben sonra arayacağım’ dedi. Sorna bana döndüğünde annesini sorup selam söylememi istedi. Bir daha da görüşemedim” dedi. Anne Gülsüm Tovka ise oğlunu Kurban Bayramı’nda gördüğünü belirtti.

Tırmanlar Mahallesi’ndeki törenin ardından cenaze Bergama Mezarlıkbaşı Camii’ne getirildi. Buradaki törene Tovka’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komuranı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Beldiye Başkanı Hakan Koştu ve vatandaşlar katıldı. Buradaki törende gözyaşlarına hakim olamayan Egemen Tovka’yı Vali Köşger ve Hamza Dağ teselli etti. Kılınan namazın ardından Tovka’nın cenazesi Bergama Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Tovka’nın, 2012 yılında bu yana Bergama Orman İşletme Şefliği’nde görev yaptığı belirtildi.

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