Yangında hasar gören tarihi konak, restore edilecek

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) – AMASYA’da yangın sonucu büyük hasar gören 160 yıllık 2 katlı konağın, yeniden restore edileceği belirtildi.

Kentte, Yeşilırmak tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda otel olarak kullanılan 2 katlı konakta, dün gece saatlerinde mutfakta fritözün açık unutulması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle konağın tamamını saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen 160 yıllık konağın, yeniden restore edilip tekrar hizmete geçirileceği belirtildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Buradaki hasarın boyutu tam olarak belli olduğu zaman gereken neyse yapılacaktır. Tekrar restore edilip hizmete geri dönmesini hedefliyoruz” dedi.

Kent sakini Eray Soyalp da “Dün gece yüreğimiz yandı. Yangına çok üzüldüm. İlimizde bu tarihi yapılara ne kadar değer verildiğini biliyoruz. Aslında ufak önlemler alınarak bu gibi olaylar önlenebilir. Ama muhakkak düzeltilecektir. Buna inanıyoruz. Herkesi biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Çünkü bu evlerin hepsi ahşap ve eski ağaçlardan yapılmış. Hemen tutuşabiliyor. Biraz daha dikkatli olabilirsek evlerimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

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