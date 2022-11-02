Yangında evi hasar gören 187 hak sahibine evleri teslim edildi

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’da yangında ağır hasar gören konutların yerine Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) inşa edilen 880 konuttan 187’sinin hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangında ağır hasar gören konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespitinin ardından çalışmalara başlandı. İhaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle inşa edilen 880 konuttan 187’si, hak sahiplerine teslim edildi. Tamamlanmak üzere olan 150 konut ise yakın zamanda teslim edilecek.

BAKAN KURUM: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter’daki hesabından bölge halkının konuşmaları ve yapımı tamamlanan konutların yer aldığı videoyu “Söz verdik, sözümüzü tuttuk” açıklaması ile paylaştı.

Yangında evini kaybeden Manavgat Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, videodaki açıklamasında, “O gün kara bir gündü. Zaten 1, 2 gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi, kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin, 1 senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi; ‘1 yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim’ dedi, sözünü yerine getirdi” dedi.

’10 GÜN SONRA TRAKTÖRLER GELDİ’

Kalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça ise “Cumhurbaşkanı’mız geldi bizim köyümüze, yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanı’mızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, ‘Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti’ dedim. 3 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni kendisi aradı, ‘Senin traktörünü yollayacağım, söz’ dedi. 1 hafta, 10 gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık” diye konuştu.

Kepezbeleni köyünden Murat Arslan da “Ne isteriz devletten biz? Evimiz yandı değil mi? Oturacak bir yer hemen. Şu evi hiç kimse bu köyde, bir senenin altında yaptıramazdı, mümkün değildi” dedi. (DHA)