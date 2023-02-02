Yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetti

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 96 yaşındaki Kadir Yıldız (96), yanarak can verdi.

Yangın, saat 20.00’de ilçeye bağlı Marangeçili Mahallesi’nde çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kadir Yıldız’ın evinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Eve giren itfaiye ekipleri, Yıldız’ın mahsur kaldığı evde yanarak can verdiğini belirledi. Yıldız’ın cesedi morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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