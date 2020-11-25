Yangında babası tarafından kurtarılan Fatma: 5 dakika daha kalsaydık cenazemiz çıkardı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında Hasan Acar (79), yatalak kızı ve eşini kurtardı. Babası tarafından kurtarılan Fatma Acar (60), “5 dakika daha dursaydık evden cenazemiz çıkardı” dedi.

Yangın, dün akşam Körfez Güney Mahallesi Karani Sokak’taki Acar ailesine ait evde, elektrik kontağından çıktı. Evi bir anda yoğun duman kapladı. Kömürlükte kömürleri poşetleyen Hasan Acar, eşi Hacesten Acar’ın (78) feryatları ile eve girdi. Hasan Acar dumanların arasından önce yatalak olan kızı Fatma Acar’ı kucaklayıp, bahçeye çıkarttı. Ardından da eşini kolundan tutarak dışarıya çıkartmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

‘ÖNCE YATALAK KIZIMI KURTARDIM’

Yangında önce kızını kurtardığını söyleyen Hasan Acar, “Bahçede bulunan kömürlüğün içerisinde kömür poşetliyordum. Eşim yardım istedi. Eve girdiğimde her yer duman kaplıydı. Önce yürüyemeyen yatalak olan engelli kızımı kucaklayıp dışarıya çıkarttım. Sonra bir sandalyeye oturtturdum. Sonra dumandan öksüren eşimi kolundan tutup çıkarttım. Göz gözü görmüyordu dumandan. Sakat kızım için fazladan aldığımız giysiler vardı, onlar tutuşmuş. Allah’a şükürler can kaybımız yok, itfaiye geldi ve söndürdü. Yangın alt katta çıkmıştı, üst kata geçtik” dedi.

‘BU EVDEN CENAZEMİZ ÇIKABİLİRDİ’

Evi dumanların kapladığı zaman babasının kendisini kucaklayıp, bahçeye çıkardığını belirten Fatma Acar, “Duman bir anda eve girince ben anlayamadım. Biri soba yakıyor sandım. Babam geldi beni kucağına alıp dışarı çıkarttı. İnsanlar sonra yardım etmeye başladı. 5 dakika daha dursaydık cenazemiz çıkardı belki de. Çok fazla da korkmadım” diye konuştu.

Komşularının yaktığı sobadan kömür kokusu geldiğini zanneden Hacesten Acar, “Eşim kömürleri poşetlerken yangın çıktı. Ama ben komşuların yaktığı sobanın kömür kokusunun evimize geldiğini düşündüm. Daha sonra yangın olduğunu anladım. Kızımla beni kurtardı eşim” dedi.

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