Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar

Çankaya Belediyesi, Çankaya Kadın Eli ve Emeği Yardımlaşma Dayanışma Kooperatifi ile iş birliği halinde bir projeyi daha hayata geçirdi. Çankaya Belediyesi kış aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı meyveler için kadınların ördüğü fileleri satın alarak hem sosyal hem ekonomik dayanışma örneğine imza atacak.