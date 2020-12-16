“Uykudan uyandım.Yine zam.Gıda maddeleri zamlanmış.Maaş yine aynı.Doların ateşi çıkmış.Yanıyor.Bizi de yakıyor.Halk yanıp tutuştu.Yangın var,su getirin.”





Seksen üç milyonun derdi aynı.

Aynı şekilde uyanıyor.

Baştaki reis “refahtan” bahsediyor.

Nerede o rahatlık.

Her kes sıkıntıda.

Pandemi yüzünden çok kişi işsiz kaldı.

Evlerine beş para götüremiyor.

Çok kişinin evlerine haciz gitti.

Biz ne yapıyoruz?

İşsize yardım edeceğimize hep borçlandırıyoruz.

Yangın var,su getirin.



Halk uykuda.

Hep uyutuyorlar.

Onların uyanacağı yakın.

Açlık fazla sürdü.

Kurtarıcı arıyorlar.

Bu kurtarıcı kim?

Kemal Kılıçdaroğlu’mu?

Meral Akşener mi?

Davutoğlu’mu?

Ali Babacan mı?

Yoksa sürpriz birisi mi?