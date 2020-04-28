Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten armağan Dünya'da eşi benzeri olmayan, tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sonsöz Gazetesi olarak çocuklarımızım bizlerle paylaştığı videoları sizler için bir araya topladık! Çocuklarımızdan 23 Nisan şöleni!