Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı. İlhan, "Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu" dedi.