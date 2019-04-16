11.5 C
Ankara
16 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Yandex Navigasyon’da görsel değişiklik
Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı yenilikler kullanıcıları bekliyor.
Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı yenilikler kullanıcıları bekliyor.
Teknoloji Haberleri

Yandex Navigasyon’da görsel değişiklik

Editör Editör

-

7
0

Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı yenilikler kullanıcıları bekliyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle kullanıcılar uygulamayı açtıklarında ilk olarak karşılaştıkları ok göstergesini isterlerse başka bir ok göstergesi ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar, “taksi”, “motosiklet” veya “UFO” ikonlarından birini seçerek rotalarına eğlence katabiliyor.

Yandex Navigasyon açıldığında kullanıcıların ilk olarak karşılaştığı, rotayı izleyen sarı navigasyon oku (Cursor), bundan böyle farklı görsel seçeneklerle değiştirilebiliyor. Kullanıcıların yoğun trafik stresini azaltan, oyunlaştırma sayesinde yol deneyimini renklendiren yeni düzenlemede üç farklı seçenek bulunuyor: “Taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından birini tercih eden kullanıcılar, daha kişiselleştirilmiş bir yolculuk yapıyor.

Navigasyon ok göstergesi (Cursor) nasıl değiştirilir?

Yandex Navigasyon’un sarı ok göstergesini yeni eklenen seçeneklerinden biri ile değiştirmek çok kolay. Kullanıcılar, birkaç basamağı takip ederek işlemi tamamlayabiliyor. Menüden “Ayarlar” bölümüne girildikten sonra, “Ok göstergesine” basılıyor, ardından bu sayfada yer alan “taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından biri seçiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman aynı işlemleri yaparak, navigasyon okunu standart görünümüne dönüştürebiliyor.

Önceki İçerikIşte Game of Thrones’un en çok konuşulanları
Sonraki İçerikSpotify’da çok önemli atama
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı yenilikler kullanıcıları bekliyor.

Yandex Navigasyon’da görsel değişiklik

Editör -
Yandex Navigasyon’un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı yenilikler kullanıcıları bekliyor.
Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yerini korurken bugüne dek hakkında 200 milyondan fazla tweet atılan dizi olarak inanması güç bir rekor kırdı.

Işte Game of Thrones’un en çok konuşulanları

DEXCAR

Alman araç kiralama şirketi DEXCAR’a ‘dolandırıcılık’ soruşturması

1 milyon 200 bin çocuk doktorunun yönetimi, Türk baba- oğulda

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71