Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır. Üstelik ormanlar bir doğal kaynak olarak sadece para kaynağı demek değildir, ormanlar yaşamımızın ve doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır da. Ormanlar olmaksızın insanlığın varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir.

Orman yangınları işte göz bebeğimiz, yaşamımızı borçlu olduğumuz bu milli servetin yanıp yok olmasına yol açar.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye yoğun orman yangınlarına maruz kaldı ve çok büyük tahribatlar oluştu. Bu yaz orman yangınları maalesef sadece Türkiye’de değil Rusya’da bulunan Sibirya ormanlarından Brezilya’daki Amazon ormanlarına kadar birçok coğrafyada da çok büyük tahribat yarattı.

Türkiye’de ki orman yangınları sürerken bir taraftan da yangın söndürme mücadelesindeki yanlış stratejiler ve yöntemler hakkındaki tartışmalar alevlendi. Türkiye’de orman yangınları ile mücadele sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Başta İzmir dağlarında çok geniş bir alanı etkileyen, uzun süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangını bakanlığın uyguladığı yangın söndürme strateji ve yöntemleri hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli neden uçakların kullanılmadığı sorusuna önce o uçaklara gerek yok helikopterler çok daha etkin, hem daha hızlılar ve hem de daha nokta atışı su bırakabiliyorlar dedi. Sonra da Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakların hurda olduğunu uçamayacaklarını iddia etti. Hatta bazılarının motoru bile yok, motor yuvalarına kuşlar yuva yapmış diğerleri de yağ damlatıyor personelim onlarla uçmak istemiyor gibi açıklamalarda bulundu. Türk Hava Kurumu Bakanın yaptığı bu açıklamaya elindeki uçakları uçurup bir yangın söndürme tatbikatı yaparak tabiri caizse tokat kadar ağır bir yanıt verdi.

Diğer taraftan Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki yangın söndürme amacı ile modifiye edilmiş olan 6 adet C-130 uçağı da gündeme geldi lakin her nedense Türk Hava Kuvvetleri, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Bütün bu tartışmaların sonunda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Türkiye’nin elindeki Milli imkanları niye kullanmadıkları hakkında kamuoyunu tatmin edici bir açıklama getirememiş oldu.

Türkiye neden orman yangınlarını söndürme işini özel sektöre ihale etti neden Ukrayna’dan kiralanan helikopterlere ve Ukraynalı pilotlara mahkumuz hala bilen yok.

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin Türk Hava Kurumunu hedef alan suçlayıcı açıklamaları 17 yıllık AKP iktidarında orman yangınlarını söndürebilmek için kamu kurumlarının herhangi bir yatırım yapmadığını ve işi özel sektöre ihale etme kolaycılığına kaçtığını da göstermektedir.

Suçlayıcı açıklamalarından sonra sanırım birilerinin kalkıp sayın bakana Türk Hava Kurumunun muhalefetin değil AKP iktidarının denetiminde bir kurum olduğunu hatırlatması gerekiyor ve eğer bu kurumda bir zafiyet, bir eksik ya da noksan varsa bu durum elbette ki AKP iktidarının kusurudur. Örneğin tarikat ve cemaatlere kaynak aktarabilmek için milli kuruluşumuz Türk Hava Kurumunun ana gelir kalemlerinden olan kurban derisi toplama tekelinin ortadan kaldırılması acaba bu kurumun yatırım ve faaliyetlerini ne kadar olumsuz etkilemiştir?

Devlet ricalinin itibardan tasarruf olmaz gerekçesi ile yüz milyonlarca dolara on üç adet ultra lüks özel uçak aldığı bir ülkede iktidarın milli servetimiz ormanları korumak ve çıkan yangınları biran önce söndürebilmek için bir yangın uçağı ve helikopteri filosuna bütçe ayırmaması özel sektörün kiralık helikopterlerinden medet umulması elbette kabul edilemez.

Sonuç itibariyle orman yangınları ile mücadelede gözlemlenen eksiklik 17 yıllık AKP iktidarının önemli bir zaafıdır, Tarım ve Orman Bakanı sayın Pakdemirli’nin bu zaafı açıkça itiraf etmesi elbette çok önemlidir. Zaaf tespit edilmeden, sorun açıkça ortaya konulmadan sorunu ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Yapılması gereken biran önce ormanlarımızı koruyacak, orman yangınlarını söndürmekte etkinliği arttıracak bir yangın söndürme uçağı filosu kurmaktır. Bu filoda elbette hem uçaklar ve hem de helikopterler yer almalıdır. Bu filonun Türk Hava Kurumu yahut da Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde olması muhakkak ki çok daha uygundur. Sonuçta bu kurumların elinde hem gerekli personel hem de havaalanı hangar ve benzeri tesisler vardır bu imkanlarda bu sayede verimli olarak kullanılabilmiş olur. Umarım bundan böyle orman yangınları ile mücadelede çok daha akıllıca ve rasyonel stratejiler uygulanır ve daha fazla orman alanımızı yitirmeyiz.