Yanan kilise lojmanında olay yeri incelemesi

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Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin lojmanında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi’ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda, bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu’nun cesedine ulaşıldı. 2 kişi de dumandan etkilendi.

Yangının ardından bu sabah saatlerinde olay yeri inceleme polisleri, lojmanda çalışma yaptı. Polislere itfaiye ekipleri de eşlik etti. Yangının çıkış sebebi, incelemelerin ardından netlik kazanacak.