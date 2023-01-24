Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin lojmanında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi’ndeki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lojmanda kalan 6 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından odalarda yapılan aramalarda, bir süredir lojmanda kalan Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu’nun cesedine ulaşıldı. 2 kişi de dumandan etkilendi.
Yangının ardından bu sabah saatlerinde olay yeri inceleme polisleri, lojmanda çalışma yaptı. Polislere itfaiye ekipleri de eşlik etti. Yangının çıkış sebebi, incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Yanan kilise lojmanında olay yeri incelemesi
Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin lojmanında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.