Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 3 katlı evde çıkan yangında yaşlı çift, itfaiye ekiplerinin kucağında dışarıya çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Duman evde bulunan ‘Duman’ isimli kediyi kurtararak, yaklaşık 100-150 metre uzaklıkta bulunan ambulansa koşarak götürüldü. ‘Duman’a oksijen maskesi takılıp, kalp masajı yapıldıktan sonra hayvan hastanesine götürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğancı Mahallesi Dere Sokak’ta bulunan İbrahim İşçi’ye ait 3 katlı evde meydana geldi. Evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın daha sonra çatıya ve çatıdan düşen parçalar nedeniyle odunluğa sıçradı. Evin üst katı da yanmaya başladı. Durum, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, İbrahim İşçi’nin evden kendi imkanlarıyla çıkamayan kayınpederi Akif Yılmaz (87) ve kayınvalidesi Zehra Yılmaz’ı(82) kurtarmak için eve girdi. İtfaiye yaşlı çifti evden kucaklarında dışarıya çıkardı. Bir itfaiye aracı kar nedeniyle yolda kayarak eve gelen yolu kapattığı için ambulans evin yakınına gelemedi. Dışarıya çıkarılan çift, bir süre soğuk havada bekledikten sonra yaklaşık 100-150 metre ilerideki ambulansa taşındı. Evin sahibi İbrahim İşçi de tedbir amaçlı ambulansa götürüldüğü sırada, kendisini telefonla arayan kişiye “Evim yandı. Komple yandı. Ben ambulansa gidiyorum.” diyerek ağladı. İşçi, gazetecilere de, “Ev önce Allah’ın sonra benim. Biz bekçiliğini yapıyorduk. Yangın sırasında da içeride oturuyorduk.” dedi.

‘DUMAN’ İSİMLİ KEDİYİ İTFAİYE MÜDÜRÜ ‘MEHMET DUMAN’ KURTARDI

Evin en alt katında oturan kiracı Sabriye Acar’a ait kedinin de evde mahsur kaldığı itfaiye ekiplerine söylendi. Dumanlarla kaplanan eve giren İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kendi soyadını taşıyan ‘Duman’ isimli kediyi dışarıya çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen ve yarı baygın halde bulunan kediyi dışarı çıkaran İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kediyi koşarak ambulansa taşıdı. Kediye ambulansta kalp masajı yapıldı ve oksijen maskesi takıldı. Kedi, daha sonra Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yangında yaşlı çift ve diğer kişilerin hayati tehlikesi bulunmazken, kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangında evin çatı, en üst kat ve odunluk kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

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