Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (3)

KEDİYİ AMBULANSA TAŞIYAN İTFAİYE MÜDÜRÜ: BİZİM İÇİN HER CANLI ÖNEMLİ

Bolu’da çıkan yangında evde mahsur kalan kediyi çıkarıp ambulansa kadar kucağında taşıyan İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, DHA’ya konuştu. Kedinin öldüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğü belirten Duman, “Olay yerine gittiğimizde arkadaşlarımız olaya müdahale ederken, mağdur vatandaşlardan biri orada ‘Kedim de içeride’ dedi. Hemen kedinin yerini öğrenip, İtfaiye Amirimiz Kenan beyle birlikte odaya girip baygın şekilde yatan kediyi aldık. Kafasını oynattı, yaşıyordu. Hemen aklımıza ambulans geldi. Ambulansa gidip teslim ettik. Kedinin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Çok üzüldük. Kedinin adı da benim soyadım olan ‘Duman’mış. Sevindirici olansa fazla bir maddi kayıp olmadı. 3’üncü katta oturan 2 yaşlı vatandaşımızı kurtardık. Bunun yanında 3-4 tane büyükbaş hayvanı kurtardık. Kedinin ölmesi üzüntü verici bir olay. Benim kızımın da kedisi var. Bütün hayvanlar ve canlar bizim için değerlidir. Kedi de olsa bizim için her canlı önemlidir.” dedi.

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