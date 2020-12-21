Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Bayraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam, mahalledeki 3 genç tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri seferber oldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi 7065 sokakta bulunan tek katlı evde çıktı. Tek başına yaşadığı öğrenilen Hüseyin Karakuzu’nun evinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada ev sahibinin dışarı çıkmadığını gören mahallede oturan gençlerden Şemsettin Güneri, İbrahim Ethem Meral ve Özcan Karademir, yanan eve girerek Karakuzulu’yu dışarıya çıkardı. Ambulansa alınan Hüseyin Karakuzu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerini yardım ederek hem hortum tuttu hem de merdivenlerin taşınmasına destek oldu. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

CANLA BAŞLA MÜCADELE VERDİLER

Yangın sırasında beraberinde iki arkadaşıyla birlikte eve girerek yaşlı adama kurtaran gençlerden İbrahim Ethem Meral, “Yangının çıktığını gördük. Arkadaşlarla birlikte geldik, müdahale ettik. Yukarıda amcamız vardı. Yangın büyüdü, amcamızı çıkarttık. Ondan sonra itfaiye geldi, yangına müdahale etti. Hepimiz birlikte, hortumu çektik, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Allah’tan can kaybımız olmadı. Mala zarar geldi, Allah kimseye zeval vermesin. Yapmamız lazım, hepimizin yapması lazım. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık.” dedi.

‘İNSANLARIN BİRBİRİNE BAĞIMLI OLMASI İÇİN, KENETLENMESİ İÇİN YAPTIK’

Şemsettin Güneri ise böyle durumlarda insanların birbirlerine kenetlenip destek olması gerektiğini belirterek, “Mahallemizde çıkan yangında, arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Üst katta bir yaşlı amcamız var, tansiyon hastası o da kapı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Özcan arkadaşımla beraber korkuluğu kırıp, onun aşağıya inmesini sağladık. İnsanların birbirine bağımlı olması için, kenetlenmesi için yaptık.” diye konuştu.

FİLM GİBİ SEYRETTİLER

Yangını görünce olay yerine gelen çok sayıda vatandaş ise yangını film gibi seyretti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını unutan vatandaşları, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirterek evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaler sonucunda, yangın tamamen söndürüldü. Evde soğutma çalışmaları sürerken, maddi hasar meydana geldi.

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