Yanan evdeki köpeği itfaiyeciler kurtardı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, metruk evde çıkan yangında içeride bağlı olan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Hacıaliler köyünde, tek katlı metruk evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye erleri, bu sırada evde bağlı köpek olduğunu fark etti. Köpeği dumanların arasından alan itfaiye eri, dışarı çıkardı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

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