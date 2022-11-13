Yanan evde mahsur kalıp öldü

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta 3 katlı evin en alt katında çıkan yangında içeride mahsur kalan Mevlüt Kocabaş (55), yaşamını yitirdi.

Yangın, gece saatlerinde, Terakki Mahallesi Kerem Sokak üzerindeki 3 katlı evin en alt katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evde mahsur kalan Mevlüt Kocabaş’ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürürken, yapılan kontrolde Mevlüt Kocabaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş ve oğlu U.K.’nın altlı üstlü olarak yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yangını fark ederek dışarı çıkan U.K. ise komşularıyla tartışarak kavga ederken, bir kişi aldığı darbelerle yaralandı. U.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kocabaş’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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