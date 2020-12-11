Yanan evde engelli eşinin olduğunu görünce bayıldı

Özgür EREN – Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) – BEYOĞLU’nda evde çıkan yangından bir kişi içeride mahsur kaldı. Kocasının evde mahsur kaldığını gören kadın sinir krizi geçirip, bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yanan evden çıkartılan engelli kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken yanan ev itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Piri Paşa Mahallesi Namazgah Caddesi’nden bulunan bir binanın bodrum katında saat 15.30 sıralarından çıktı. Yürüme engelli Ali Çetinkaya’nın evde olduğu sırada sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar tutuştu. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı mahalle sakinleri damacana su ile yangına ilk müdahalesi yaparken, Ali Çetinkaya dışarıya çıkamadı. Evinin yandığını duyup olay yerine gelen Cemile Çetinkaya eşinin içeride olduğunu söyleyip sinir krizi geçirdi. Cemile Çetinkaya bir süre sonra yol ortasında bayıldı. Baygın kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Evde mahsur kalan engelli kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

(Fotoğraf)