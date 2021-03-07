Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi

EKSİ 18 Edebiyat Topluluğu'nca 70 yazar tarafından hazırlanan 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik edebiyat ağırlıklı içeriğe sahip 'Kıpırtı Çocuk Dergisi' yayına çıktı. Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, İzmirli eğitimci ve yazar Nevzat Süer Sezgin'in çağrısı ile kendisi tarafından gerçekleştirilen Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi'ne katılan 70'den fazla yazar, çizer, editör ve adaylarının katılımı ile 2020 yılı sonlarında kuruldu. Öğretmen, yayıncı, kitapçı, ebeveyn, kütüphaneci gibi çok farklı rollerdeki katılımcılar ile bütünsel bir yaklaşımı yaşama geçirmeyi amaçlayan topluluk, 18 yaş altındaki bireyler için nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları üretmeyi amaçlıyor. Topluluk tarafından hazırlanan 'Kıpırtı Çocuk Dergisi' baharın gelişi ile çocukları selamladı. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik içeriklere sahip olacak dergi, iki ayda bir yayınlanacak.