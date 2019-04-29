Yanal’la bu kadar!

Fenerbahçe Trabzonspor maçını izlerken bir kez daha ve de kesinlikle anladım. Ersun Yanal asla ve asla Fenerbahçe’nin teknik patronu olamaz.



Çünkü, Ersun hocanın halen oturmuş futbol formatı netleşmiş bir oyun şablonu yok. Tabi ki, bir teknik adam yerine göre, her maç için ayrı kadro ve oyun anlayışı ortaya koyabilir ve bir biçimde onun kalitesini de ortaya koyar. Buna hiç itirazım yok. Ancak hiçbir teknik adam, tam bir devre boyunca oyunda hiçbir varlık gösteremeyen, gösteremediği gibi aynı zamanda takımın oyun kurgusunu olumsuz etkileyen bir adamı oyunda tutmaz.

Buradan bu maçı izleyen tüm futbol severlere soruyorum; Ayew’e Ersun Yanal’ın dışında 66 dakika sabredebilecek bir başka hoca var mıdır acaba?

Ayrıca, madem oyundan alacaksın ikinci yarının hemen başından al Ayew’i sür Valbuena’yı oyuna. Böylece taraftarı son saniyeye kadar kahretme. Dön bir geriye bak, Valbuena öyle ya da böyle ne zaman oyuna girse, takıma bir hareket getiriyor. En azından rakip takımın defans bloğunun dengesini bozuyor. Trabzonspor maçın ilk çeyreği dolalar dolmaz golünü atmış, ikinci golün de sinyalini veriyor. Bütün bir ilk yarı boyunca, sahada varlığıyla yokluğu fark edilemeyen bir adamı sahada tutarak, kaba tabirle taraftarı fıtık ediyorsun…

Şimdi ben sana, “Sen asla Fenerbahçe’ye teknik direktör olamazsın, olmamalısın” dersem hiç de haksız olmam…

Bu sezon Fenerbahçe’nin bir numaralı şanssızlığı Comolli denilen futbol fukarasının oluşturduğu bu kötü kadrodur. Ardından gelen ikinci büyük şanssızlık da Ersun Yanal’dır. İnanın ki Cocu’nun şu tablodaki etkisi son derece azdır. Bana göre adama yazık oldu. Farklı bir futbolcu grubuyla birlikte göreve gelseydi, tablo farklı olur ve kesinlikle son derece başarılı olurdu Hollandalı.

Bu arada Fenerbahçe’nin gündeminde Abdullah Avcı var. Kulislerde dolaşan bu haberi çek ettim. Evet Ali Koç ve kurmayları Avcı’yla, ilki sezonun devre arasında olmak üzere iki kez bir araya gelmişler. Ayrıca, birlikte katıldıkları bir sosyal sorumluluk projesi sonrası Burhan Karaçam ve Semih Özsoy’la yemek yiyen Avcı da bu teklife, ‘kısa vadeli olmamak kaydıyla’ olumlu yanıt vermiş.

Maddi anlamda hiçbir sorunun çıkması beklenmeyen bu anlaşmada, yukarıda da vurguladığım gibi Avcı’nın tek şartı, kısa vadeli bir çalışma ortamı istemeyip, uzun soluklu bir çalışma süreci.

Başkan Ali Koç da bu isteği sıcak karşılayıp, kurmaylarıyla detaylarını görüştükten sonra, sezon bitiminde yeniden bir araya geleceklerini söylemiş.

Eeee, bakalım sezon sonunda neler olup neler bitecek, hep birlikte yaşayıp göreceğiz inşallah.

Kalın sağlıcakla…