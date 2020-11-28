Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dahil olacak. Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip" dedi.