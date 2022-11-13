Yamaç paraşütünün ipine takılıp 20 metreden düştüğü anlar kamerada

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Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuya yardım ederken ipe takılarak havalanan paraşütçü Erdinç Ertuğrul’un (41), yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybettiği anların cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Uçuş için Elmacık Tepesi’ne çıkan Bafra Hava Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle uçmak isteyen Ö.Y.’ye yardım etmeye çalıştı. Bu sırada grup arasında başka bir kulübün üyesi olan yamaç paraşütü sporcusu Erdinç Ertuğrul, paraşütün ipine takılıp havalandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşen evli ve 1 çocuk babası Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ertuğrul’un, yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ertuğrul’un uçuşa başlayan sporcuya yardım ettiği, ipe takılarak havalandığı görülüyor. (DHA)

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