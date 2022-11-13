Yamaç paraşütünün ipine takılıp 20 metreden düştüğü anlar kamerada (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun’un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan sporcuya yardım ettiği sırada ipe takılarak havalanıp, ardından 20 metreden düşerek hayatını kaybeden paraşüt eğitimcisi Erdinç Ertuğrul (41) için Kuşlağan Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Haktan Ertuğrul (12) babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Erdinç’in eşi Tuğba Ertuğrul (42) taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Erdinç Ertuğrul’un cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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