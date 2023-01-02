Yamaç paraşütü yaparken havada top sektirdi

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da öğretmen Ümit Muslu (32), Hazarbaba Dağı’ndan yamaç paraşütüyle havalanarak top sektirdi. Bu anlar, aksiyon kamerasına yansıdı.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, 2 bin rakımlı Hazarbaba Dağı’nda yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu da yamaç paraşütü yaparak, havada top sektirdi. Muslu’nun top sektirdiği anlar, aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yüzlerce beğeni aldı.

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