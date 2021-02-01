Yalovaspor’un geleceğine sponsor desteği

İSTANBUL, (DHA)- Yalova’da faaliyet gösteren DowAksa, Yalovaspor’a sponsor oldu. Düzenlenen basın toplantısıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

Türkiye’nin karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Yalovaspor’a sponsor oluyor. 2012 yılında Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San. A.Ş’nin stratejik ortaklığıyla Yalova’da kurulan şirketin sponsorluğuyla, Yalovaspor’un alt yapısı ve genç takımı güçlendirilecek. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, DowAksa ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törende 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

“AMAÇ GENÇLERE ULAŞMAK”

Tören, Yalova Valisi Muammer Erol’un konuşmasıyla başladı. Vali Erol, futbol kulüplerinin kentler için çok şey ifade ettiğine işaret ederek, “Bu nedenle emek ve gayretle korunarak desteklenmeliler. Şehirde yaşayan herkesin bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Biz de Yalovalı yöneticiler olarak, şehrin en önemli sanayi kuruluşlarının başında gelen DowAksa’nın bu gönüllü desteğine çok kıymet veriyoruz. Burada hedef futbol kulübü aracılığıyla Yalova’nın insanlarına ve gençlerine kendilerini ifade edebilecekleri mecra oluşturmak. Arzu edilen hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Öncelikle DowAksa’ya bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de belediye olarak Yalovaspor’un her zaman yanında olmayı sürdürerek, bir üst lige çıkması için elimizden geleni ortaya koyacağız” diye konuştu. Yalovaspor Kulüp Başkanı Onay Tuna da DowAksa ve Yalovaspor arasında yıllık 100 bin dolar olmak üzere 3 yıllık sürecek bir sponsorluk anlaşması imzalamak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, “Amacımız kulübümüzü profesyonel lige çıkarmak ve gençlerimize sahip çıkarak alt yapımızı güçlendirip daha ileriye götürmek” diye konuştu.

“YALOVASPOR GELECEĞE YÜRÜYOR”

DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks öncelikle Yalova’nın DowAksa için öneminden bahsederek şöyle konuştu:

“DowAksa’nın hikayesi 2012 yılında Yalova’da başladı. Yarattığı ileri teknoloji, ürettiği yenilikçi çözümler ve olağanüstü çalışanları ile kısa sürede üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden, Yalova ve Türkiye ekonomilerine önemli katkılar sağlayan, Türkiye’yi dünyanın sayılı karbon elyaf üreticileri arasına sokan tam entegre bir çözüm sağlayıcı ve -umuyoruz ki- Yalova’nın gurur duyduğu bir şirket haline geldi. Yalovalı tüm hemşehrilerimize bu başarı hikayesine verdikleri destek için teşekkür ederiz.”

Parks daha sonra Yalovaspor’un geleceğine yönelik sunulan desteğin önemini vurgulayarak; “Yalova, her alanda büyüyen bir şehir. Pek çok alanda gelişime açık bir kent. Biz DowAksa olarak bu şehre ve bu şehrin insanlarına derinden bağlıyız. Yalovaspor’a sponsor olarak ve bu genç oyuncuların geleceğine yatırım yaparak, inanıyorum ki yeni bir başarı hikayesine tanık olacağız” ifadelerini kullandı.