Yalovaspor’da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Cem Mete OKUR / YALOVA,(DHA) – Yalovaspor’da 4 futbolcu, 2 teknik heyet ve 1 kulüp personeli olmak üzere 7 kişinin koronvirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grupta ekiplerinden Yalovaspor’da 7 kişi koronavirüse yakalandı. Yeşil-Kırmızılı ekipte, 4’ü futbolcu, 2’si teknik heyet ve 1’i de kulüp personeli olmak üzere toplam 7 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan kişilerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerinin ise başladığı belirtildi.

Yalovaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Futbol takımımıza bugün tesislerimizde uygulanan rutin koronavirüs PCR testi neticesinde dört futbolcumuz, bir kulüp personelimiz, iki teknik ekibimizden olmak üzere toplam 7 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. “

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