Yalova’daki silahlı çatışma kamerada

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, kimliği belirsiz saldırganlar ve iş yeri sahipleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Kimsenin yara almadığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi, Kurtuluş Sokak’ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi’nin birinci katındaki iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, iş yerine tabanca ile ateş açtı. İş yeri sahipleri de bu duruma tabanca ile karşılık verince, bölgede panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların ateş açma anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kimsenin yara almadığı olay ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

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