Yalova’da tek tırnaklı hayvanlar mikroçip ile takipte

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) – YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce, sığır ve koyun cinsi hayvanların yanı sıra, tek tırnaklı hayvanların da takibinin gerçekleştirilebilmesi ve hastalıklarının kayıt altında tutulabilmesi amacıyla mikroçip uygulaması gerçekleştiriliyor. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, amaçlarının sağlıklı hayvanlar elde etmek olduğunu söyledi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girerken, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, kayıt altına alınıyor. Bu işlem ile birlikte, hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile hayvanın hareketleri ve hastalıkları takip ediliyor.

Yönetmelik ile birlikte; tek tırnaklıların (at, eşek, katır) kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanması gerçekleştiriliyor. Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kapsamındaki kurumlara ait tek tırnaklılar için Bakanlık tarafından kimliklendirme şartı aranmıyor. Ancak bu kurumlar ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına katılmak maksadıyla talep etmeleri durumunda bulundukları yere en yakın kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşa başvurarak, tek tırnaklı hayvanlara kimlik belgesi temin edebiliyor.

HEDEFİMİZ SAĞLIKLI HAYVANLAR ELDE ETMEK

Kentteki çalışmalara ilişkin bilgi veren Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, kimlik ile mikroçipleri eşleştirerek bir hayvanın bir işletmeden başka bir işletmeye nakli esnasında takibini yapabildiklerini belirtti. Parıldar, “Buradaki amacımız öncelikle hem hayvanlarımızın sağlık taramasını yapmak, hem hayvanlarımızı ve işletmelerimizi kayıt altına alarak bundan sonraki süreçte de hayvanımızın yaşam döngüsü boyunca da bu mikroçip vasıtasıyla ve bilgilerini girmiş olduğumuz hayvan kayıt sistemi, hayvan bilgi sistemindeki veriler vasıtasıyla da sürekli takibini yapmak. Öncelikle hedefimiz, sağlıklı hayvanlar elde etmek. Bu anlamda da sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin her platformda dile getirdiği gibi teknolojiyi de maksimum seviyede tarımda kullanmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamanın en güzel örneklerinden birisi de tek tırnaklı hayvanlarımıza takmış olduğumuz bu mikroçipler ve bu hayvanlarımızın tanımlanması diyebiliriz” diye konuştu.

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