Yalova’da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.