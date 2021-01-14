Yalova’da, koronavirüs aşısına başlandı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da, Çin’li Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.İlk aşı, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray’a yapıldı.

Yalova’da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları başladı. Çin’den getirilen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray’a uygulandı. Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Recep Hacı ve kurum müdürlerinin ardından sağlık personelinin aşılanmasına başladı.

‘AŞI BİLDİĞİMİZ BİR YÖNTEM’

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, “Yalova’da ilk aşıyı ben ve diğer yönetici arkadaşlarım saat 10.00 itibariyle olduk. Allah’ın izniyle ‘bismillah’ dedik. Şu an Yalova’da 50 ‘aşı uygulama odası’ var. Özel hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’miz uygulamalarını yapacak. Hafta sonundan önce, Yalova’da tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Çin aşısı, bilinen eski yöntemlerle, inaktif virüs şeklinde uygulanan bir aşı. Bildiğimiz, güvenilir bir yöntem. Herhangi bir sıkıntısı olsaydı, kendimize uygulamazdık. Tedavi sürecindeki önemine güvendiğimiz ve inandığımız için aşı olduk. Hatta ülkemizde Sayın Bakanı’mız ilk aşıyı oldu. Buradan vatandaşlarımıza çağrım; ‘Aşıyla ilgili kafalarında bir soru işareti olmasın.’ Bulaşıcı hastalıklardan temel korunma yöntemimiz aşıdır.”

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