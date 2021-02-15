Yalova’da kar yağışı ulaşımı güçleştirdi

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da dün geceden beri etkisini sürdürerek artan kar yağışı, köy yollarına ulaşımı güçleştirdi. Yalova İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, yüksek kesimlerdeki yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalova-Bursa karayolunun yüksek kesimlerinde 1 metreyi bulan kar yağışı hayatı, olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle birçok köy yoluna ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken yolda mahsur kalanlara da yardım ediliyor.

‘36 YILIN EN ÇETİN KIŞINI GÖRDÜM’

İl Özel İdaresi’nde 36 yıldır çalışan Recep Eski, bugüne kadar gördüğü en ağır kış şartlarını yaşadıklarını iddia etti. Geçen cumartesi gecesinden beri çalıştıklarını hatırlatan Eski, “Köylere ulaşımın aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. 36 yıl içinde bu şekilde 4 ya da 5 kış gördüm. Bu, en çetin kış diyebilirim. Uzun zamandır da böyle bir kar görmemiştik. Özellikle dün gece muazzam yağış oldu. Kar yağışından gözümüzü açamadık. Makinaya bir kişi biniyor camını siliyor, diğer taraftan bir kişi önünü açmaya çalışıyor, geri geri gidemiyoruz. Bugünden sonra hava nasıl olur bilemiyoruz; ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu an kapalı köy yolumuz yok. Yüksek kesimlerde bulunan Güneyköy, Esadiye, Sugören, Kurtköy, Süpürgelik gibi köylere ulaşımda hizmet verdik. Dün akşam Höyüktepe’de mahsur kalanlar vardı; onları da kurtardık” dedi.

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