İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden kadın getirerek fuhuş yaptırdığı öğrenilen 5 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen D.B., E.B., B.A.İ., A.İ. ve O.Y. isimli şüpheliler, bulundukları adreslere yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Adresler yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, farklı operatörlere ait 20 adet sim kartı, hesap defterleri, 1 adet kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ve uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 87 bilgi sahibinin ifadesi alınırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın kurtarılarak, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.B., E.B, A.İ. ve O.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A.İ. ise serbest bırakıldı.