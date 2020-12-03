Yalova’da çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan işletmeci Savaş B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi, Fırın Sokak’taki bir çay ocağında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, çay ocağına girerek elindeki tabanca ile işletmeci Savaş B.’ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Savaş B. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Savaş B.’yi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Savaş B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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