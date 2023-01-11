Yalova’da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama

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Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamyonette 5 kilo 180 gram bonzai ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Yalova’ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, S.G.’nin kullandığı kamyoneti takibe aldı. Durdurulan kamyonette, sürücü koltuğunun arkasına gizlenen 5 kilo 180 gram bonzai ele geçirildi. Sürücü S.G., Yalova’da uyuşturucuyu teslim alacak İ.A. ve Y.G. ile İstanbul’dan uyuşturucu maddeyi gönderen A.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

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