Yalova’da 3 silahlı saldırının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da 2 grup arasında son 20 günde yaşanan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, firari bir şüphelinin yakalanması sırasında gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrolle serbest bırkakıldı.

Kemerköprü mevkisinde, 20 gün önce 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada F.Y. yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüpheli Ü.B.’nin peşine düştü. 3 Aralık günü ise, Ü.B.’nin kardeşi S.B., Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokak’ta işlettiği çay ocağında ayağından vurularak, yaralandı. Polis ekipleri olay R.O. ve S.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Firari şüpheli Ü.B. kardeşinin vurulmasının ardından Kirazlı Sanayi Sitesi’nde, karşı tarafa ait aracı ateşi vererek, aynı bölgede bulunan iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İş yerinde bulunan İran uyruklu Danıal D. (25), sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Geçen pazar gecesi, polis ekipleri, firari Ü.B.’yi operasyon ile yakaladı. Ü.B.’nin yakalanması sırasında polis ekiplerine direnen, şüphelinin ailesinden 9 kişi de gözaltına alındı.

Toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı olaylarının failleri Ü.B., R.O. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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