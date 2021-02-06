Yalova tersaneleri pandemide yüzde 20’lik büyüme gerçekleştirdi

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA’daki tersanelerde 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20’lik büyüme gerçekleşirken, ihracat rakamı da 850 milyon dolara ulaştı. Bakım ve onarım çalışmaları da dahil edildiğinde bu rakam 1 milyar 450 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin önemli gemi ihracat ve bakım onarım merkezlerinden olan Yalova’daki tersanelerde, 2020 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 20’lik büyüme gerçekleşti. Gemi imalat ve bakımlarının yapıldığı Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde, 2019 yılının tamamında 650 milyon dolarlık gemi ihracatı yapılırken, 2020 yılında ise bu rakam 850 milyon dolara ulaştı. Yıl içerisinde yapılan yaklaşık 600 milyon dolarlık bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte tersaneler bölgesindeki ihracat rakamı da 2020 yılı sonu itibari ile, 1 milyar 450 milyon dolara kadar çıktı. Bölgede geçen yıl 63 yeni gemi inşa projesi hayata geçirilirken, 890 gemiye de bakım onarım işlemi yapıldı.

Koronavirüse rağmen, tersanelerdeki üretimin devamı, ekonomiye olduğu kadar, istihdama da önemli katkı sağladı. Altınova ilçesindeki tersanelerde 2019 yılı verilerine göre; 21 bin 671 kişilik istihdam sağlanırken, 2020 yılı sonu itibariyle bu rakam 25 bin 330 kişi oldu.

PANDEMİ SONRASI GELİŞME BEKLENİYOR

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, pandemi dönemi olmasına rağmen artışın devam ettiğini, 2021 yılı içerisinde de 90 yeni gemi inşa projesinin sürdürüleceğini söyledi. Uzun, “Yalova’nın Altınova ilçesinde pandemiye rağmen gemi inşa ve tamir olarak 1 milyar 450 milyon dolarlık üretim yapılmıştır. Bunun içerisinde 850 milyon dolarlık kısmı ihracat, 600 milyon dolarlık kısmı ise tamir olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde 2020 yılı sonu itibariyle çalışan sayımız 25 bini geçmiştir. Pandemi azaldığı takdirde işlerimizde gelişme ve patlama olmasını bekliyoruz. İlk hedef istihdam olarak 30 binler, daha sonrasında da 40 bin. 2020 yılında 63 yeni gemi inşa ettik. 2021 yılında da bu rakamın 90 olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 890 geminin tamir işi gerçekleşti. Bu sayının da yüzde 95’lere yakını yurt dışına yapılmıştır. Bu anlamda tersaneler bölgemiz hem gelişmekte hem de ileriye yönelik umut vermektedir” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI