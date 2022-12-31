Yalova Terma City’de yılbaşında yerli ve yabancı turist yoğunluğu

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Yalova Terma City, yılbaşında da yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak. İşletme müdürü Mustafa Hügül, çok avantajlı bir bölgede olduklarına dikkati çekerek, “Yalova, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimize kısa mesafede olup kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız” dedi.

Yalova Terma City işletme müdürü Mustafa Hügül, Yalova’nın konumu itibariyle çok avantajlı bir bölgede olduğuna dikkati çekerek, “Yalova, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimize kısa mesafede olup kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız. Kayak turizminin henüz başlamamış olması, yaz turizminin de bitmiş olmasından kaynaklı tatilcilerimizin yoğun talebi termal otellere olmaktadır. Mevcut içinde bulunduğumuz hafta itibariyle yüzde 80-85 doluluğa ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki son günler ile birlikte yüzde 100’lük doluluğa geleceğimizi ön görmekteyim” diye konuştu.

Hügül’ün yaptığı açıklama da “Termal otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildi. Biz buna yeni nesil termal diyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Termal otellerin de ‘lüks tatil’ ve ‘ekonomik tatil’ seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren otelimiz kendiyle yarışır hale geldi. Yeni yıl gala gecemizde özellikle Rusya ve Almanya’dan ciddi talep aldık ve rezervasyonlarını gerçekleştirdiler. Onun dışında Kuveyt, Katar ve İran’dan da yoğun bir talep almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1000 m²’lik başkanlık suiti ve 250 ile 500 m² lik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairelerimize talep çok oldu ve rezervasyonları kapandı. 2200 yatak kapasitesi ile Türkiye ve Yalova’daki tek termal otel olma özelliğini taşıyarak rakipsizliğini koruyan Terma City kendisiyle yarışıyor.”