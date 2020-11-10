Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) -YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19’u yabancı uyruklu 31 kadın ile 16 çete üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettiği fuhuş çetesini teknik takibe aldı. Yapılan takibin sonunda da 7 Kasım günü, 18 çete üyesine yönelik Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. 2 şüpheli halen aranırken baskın yapılan ev ve iş yerlerinde 128 gram uyuşturucu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 6 şişe sahte içki ele geçirildi.

Fuhuş yaptığı değerlendirilen 19’u yabancı uyruklu 31 kadın da emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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