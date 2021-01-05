Yalova Belediyesi’nde 3 milyon TL’lik zarar

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) – ZİMMET soruşturmasıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi’nde, icra yoluyla satılan 8 taşınmazdan elde edilen 3 milyon liranın, alacaklıların hesabından düşürülmediği ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet soruşturması yürütülen Yalova Belediyesi’nde icra yoluyla satılan belediyeye ait 8 taşınmazın satışından elde edilen 3 milyon 7 bin TL’nin alacaklı hesaplardan düşülmeyerek kamu zararı yaratıldığı belirlendi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Personellerimiz, icra yoluyla satılmış olan arsalar üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, belediyeye ait 8 gayrimenkulün icra yoluyla satıldığını tespit ediyorlar. 2017-2018 yılları arasında 3 milyon TL’nin üzerinde bir rakama belediyenin 8 gayrimenkulü icra yoluyla satılmış. Ancak borçtan düşülmemiş. Belediyede ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş. Belediyeden cari alacakların düşülmemesi bizim yaklaşık 3 yıldır mükerrer ödeme yapmamıza ve kamu zararına sebep olmuştur” dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Belediyenin 3 yıldır bu borçlar nedeniyle icra, dosya masrafları ve faiz ödeyerek zarara uğratıldığını belirten Tutuk, “Savcılığa suç duyurusunda bulunulacağız. Personelimizin araştırma ve incelemesi sonrasında tespit edilen bu miktar, adı geçen müteahhitlerin cari alacaklarından düşürüldü. Buna benzer icra yoluyla satışı yapılan 100’e yakın gayrimenkulle ilgili de gerekli incelemelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

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