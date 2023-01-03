Yalnızca Nusret mi suçlu?

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Paranın gücünü inkar etmek mümkün değil tabi ki. Onun karşılığında o kadar şey satın alınabilir ki saymayla bitmez. Ancak, paranın da satın alamayacağı şeyler var ve bunların en başında da asalet ve karakter geliyor. Şimdi, bunu durup dururken neden söylediğimi merak ediyorsunuz değil mi? Anlatayım…

Bildiğiniz gibi yaklaşık iki aydır Katar’la yatıp, Katar’la kalktık. Normaldi tabi ki. Ulusal liglere verilen ara, nedeniyle, futbola dair en önemli konu olan, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na dair herkes gibi biz de yazıp çizdik.

Ancak, finalin ardından sahaya girerek oyuncularla fotoğraf çektiren kasap Nusret Gökçe, tanındığı adıyla Nusret ya da yabancıların tanımıyla, ‘salt bae’, her neyse tüm turnuvanın önüne geçti.

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Adam şampiyonluğunu kutlayan Arjantinli futbolcularla birlikte kupa sevinci yaşadı. Messi’yi yaka paça çevirip, savunma oyuncusu Tagliafico’ya fotoğrafını çektirmesinden tut, kaleci Armani’nin madalyasını ısırarak poz vermeye kadar akıl almaz bir sürü mantık dışı işler yaptı.

Yahu, bu nasıl absürtlüktür, nasıl bir cehalettir anlayabilmek mümkün değil.

FIFA kuralları gayet açık ve net; Kupaya, yalnızca turnuvanın kazananları, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabilir. Bunun dışında hiç kimse ne kupaya dokunabilir ne de seremoni alanına girebilir.

Lakin bu kurallar bizim meşhur kasap, tuz serpe stiliyle ünlü Nusret’e geçerli değil demek ki. Vallahi helal olsun (!).

Peki madalyonun arka yüzüne bakalım. Bu olay sonrasında FIFA Başkanı Gianni Infantino Nusret Gökçe’yi kişisel Instagram hesabından takibi bırakmış. Bak sen Infantino’ya ne kadar da büyük bir ceza vermiş ‘Salt bae’ye!.. Yahu bu nasıl bir iştir arkadaş. Ne alaka? Sen bir kasabı sosyal medyadan takip edersen. O kasabın dükkanına gidip, üstüne kasap önlüğü giyip poz poz resim çektirirsen. O adam da kalkar ve böyle haddini aşan işlere girişir ve senin en tepesinde olduğun bir organizasyonun en can alıcı noktasında ortalığın içine eder.

Bakın insanın adı, sanı, unvanı ve kariyeri ne olursa olsun pek tabi kendine özgü kişisel yaşamı vardır. Buna bir itirazım yok. Ancak böylesine önemli, kilit noktalardaki insanlar, ilişkilerini gayet dikkatli oluşturmak durumundadırlar. Çünkü olası bir uygunsuzluğun faturasını ödemek durumunda kalabilirler.

İşte tam da buradan hareketle, söz konusu olayda baş aktör olan kasap Nusret ne kadar saçmalamışsa, Infantino da en az o kadar yanlıştır.

Bu arada, Nusret’in sahaya girmesinde müsamaha gösteren görevli, Nusret’in kendisine, Infantino’yla beraber çekilmiş samimi resimlerini ve sosyal medya hesabından yaptıkları yazışmaları gösterdiğini ve kendisinin haberi olduğunu söylemiş.

Yani sonuçta fünyesi çekilmiş el bombasını Infantino’nun kucağına bırakmış. Bakalım bu bomba nasıl patlayacak ve sosyal medyadan takibi bırakmakla bu işten sıyrılabilecek mi, ilerleyen günlerde anlayacağız…

Kalın sağlıcakla.