Yalnız yaşayan Nurgül Özalp’ten 2 gündür haber alınamıyor

İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayan Nurgül Özalp (66), evinde ‘Allah’a ısmarladık. Siz yaşayın’ yazılı not bırakıp, ortadan kayboldu. 2 gündür haber alınmayan Özalp’in yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Nurgül Özalp, 11 Ocak sabahı, telefonlarına yanıt vermedi. Bunun üzerine eve gelen aile üyeleri, yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri girdi. Evde, ‘Allah’a ısmarladık. Siz yaşayın’ yazılı not bulan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları, bipolar bozukluğu olduğu bildirilen Özalp’in hayatından endişe ettiklerini, bir an önce bulunması için yetkililerin yardım etmesini istedi.
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