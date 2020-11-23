Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Nadiye Yıldız (71), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Nadiye Yıldız’dan bir süredir haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımı ile evin kilitli olan kapısını açtırdı. Nadiye Yıldız, evin yatak odasında yatağın kenarında yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI