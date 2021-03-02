Yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’in Musabeyli ilçesinde, Selahattin Polat (78) evinde ölü bulundu. Polat’ın darbedilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan, haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları girdikleri evde Polat’ın cesediyle karşılaştı. ihbarla gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası darbedilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat’ın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

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