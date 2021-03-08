Yalnız yaşadığı evinde kendisini iple astı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki Ahmet Ç., evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak’ta yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ç., evinin bahçesindeki merdiven demirine bağladığı ip ile intihar etti. Ahmet Ç.’den uzun süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek saat 15.00 sıralarında evine gitti. Komşuları eve girdiğinde Ahmet Ç.’nin cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ahmet Ç.’nin cesedi, Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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