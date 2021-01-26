Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamını yitirdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Huriye Kayır (89), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tavas’ın kırsal Yahşiler Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Huriye Kayır, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kayır’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Koronavirüs temaslısı olması nedeniyle bir haftadır evinde karantinada olduğu öğrenilen Huriye Kayır’ın bugün mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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