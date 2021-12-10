YALIM VE KILIÇDAROĞLU’NDAN BİR DİZİ ZİYARETLER!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. Dönem Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ile birlikte Şanlıurfa’ya gitti.



“ÖNCE KADINLARLA SONRA MUHTARLARLA BULUŞTU”



Genel Başkan Kemal Kılıçdaoroğlu ve Yalım’ın ilk ziyaret yeri eşi ve iki oğlunu hastanede kaybeden Emine Şenyaşar’ın evi oldu. Uzun uzadıya sohbet eden Kılıçdaroğlu, Yalım ve Şenyaşar iktidara seslenerek adaletin yerini bulması gerektiğini belirtti.

Oradaki ziyaretinden ayrılan Kılıçdaroğlu ve Yalım, kadınlarla buluşmak için Nevali Otele gitti. Büyük bir heyet ile karşılaşan ikili, kadınlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Buradaki ziyaretinden ayrılan Kılıçdaroğlu ve Yalım son ziyareti ise STK ve Muhtarlarla görüşmek için CİTY AVM konferans solunu oldu. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen ikili tüm sorunları çözüme kavuşturacağı sözünü de verdi.

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“PROGRAMLAR DEVAM EDECEK”



Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Yalım;” Genel Başkanımız bugün Şanlıurfa’da. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlk başta Şenyaşar ailesinin yanına gittik. Bir kez daha taziyede bulunduk. Adalet için adliye önünde bekleyen bir annenin sesine kulak vermeyenler inadına annemizin yanında olduk. Genel başkanımız herkesin huzurunda söz verdi. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ankara’dakiler bu acılı annemizin sesini duyana kadar yanında olacağız ve ona destek olacağız” dedi.

Diğer programlar hakkında da bilgiler veren milletvekili Yalım, “acılı annemizin yanından ayrıldıktan sonra kadınlarımızla bir araya geldik ve onların dertlerini dinledik. Saat 13.00’da muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlarla da epey bir sohbet etme imkanı bulduk. Genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte halkın sesine se olmaya devam edeceğiz. Nerede bir mağdur var ise onların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.