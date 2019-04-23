Yakupoğlu YSK’ya sordu: Ne oldu seçmen iradesi?

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) tüm Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden bile daha kıdemli olan 8 yıllık hukukçu temsilcisi Avukat Hadimi Yakupoğlu son YSK kararını,” Ne oldu seçmen iradesi?” diye eleştirdi.

Yakupoğlu’nun açıklaması aynen şöyle:

YSK, gelen itirazı adeta ilk derece mahkemesi gibi değerlendirip, tensip zaptı gibi karar aldı. Böylesine bir karara, hem şekil hem içerik olarak ilk kez tanık oluyorum.

Münferit konularda aldığı kararlar hep oldu ama böylesine toptancı, şüphe ve varsayım iddiaları üzerine karar aldığını hatırlamıyorum.

AK Parti, duyduğu endişelerin, bir şeyler olduğuna dair inancının araştırılmasını istedi ve araştırılacak.

Sandık kurulu teşkili ile ilgili olarak bugüne kadar itirazın kabulü kararı verilmedi. Bu bir ilk oldu.

Geçmişte benzer işler, usulsüzlük olarak kabul edildi ve sadece sandık başında seçim sonucunu etkileyen işlemler tespit edilmişse, o işlemler iptal edildi.

Yoksa itirazlar, reddedildi.

AK Parti, şimdi hiçbir şey tespit etmeden ve ileri sürmeden, YSK’ya bir de sen bak dedi. Aynı YSK, 16 Nisan halkoylamasında kanun hükmüne rağmen sandık kurulunun görevini yapmayarak mühürlemediği oy pusulalarını, geçerli saydı.

Gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca seçmen iradesine üstünlük tanıdığını söyledi.

Bunu talep eden, o tarihteki AK Parti idi. Bugünkü AK Parti ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi atayan ilçe seçim kurulunun hatasının, seçmene yükletilmesini ve bu sandıkların tamamında, hiçbir şeyden habersiz seçmenlerin oylarının yok sayılmasını, çöpe atılmasını istiyor.

Ne oldu seçmen iradesi? Hangi AK Parti, hukukun üstünlüğüne inanıyor? 16 Nisan ve 31 Mart versiyonları, siyahla beyaz kadar farklı. Net bir cevabı hak ediyorum. Çünkü bütün bu süreçlerin hepsini yaşadım.

Evet sandık veya seçim kurullarının yaptıkları usulsüzlükler, işinize geldiği zaman seçmen iradesini sakatlamayacak, işinize gelmediği zaman bugün ileri sürdüğünüz gibi sakatlayacak.

Kendilerini gerçekten kutluyorum zira sözün bittiği yer.

İŞTE YSK’NIN ARA KARARI:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanabileceğine karar verdi. Öte yandan usulsüz seçmen iddiaları ve sandık görevlilerin durumunun da araştırılmasına karar verildi.

AKP ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarına ilişkin ikinci gün mesaisinde flaş kararlara imza attı.

YSK, AKP’nin KHK ile görevlerinden ihraç edilen isimlerin seçimde oy kullanamayacağına dair itirazını reddetti. YSK, KHK’lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sunmuştu.

KHK ile kamu görevine son verilenlerin oy kullanamayacağını öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söylemişti.

YSK, AKP’nın kısıtlı seçmen, ölü seçmen, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin araştırılması hususunu ise kabul edilerek, bu yönde ara karar verildi.

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti’nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanaklarına göre; CHP’li Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; AK Partili Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.

Bu karar ile usulsüz seçmen olduğu iddia edilen yaklaşık 41 bin 132 seçmen iddiaları araştırılacak. Ayrıca kamu görevlisi olan sandık kurulu üyelerinin durumu da araştırılacak. YSK bu araştırmaların ardından İstanbul için nihai kararlarını verecek.