Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu

İnsan ilişkileri ve sosyal medya olumlu yanlarıyla kullanıldığında ne kadar iyi bir iletişim aracı olduğunu fark ediyoruz. Dünyanın bir ucunda internet ağı ile eş, dost, akraba, arkadaş velhasıl tanıdıkları karşı karşıya gelebiliyoruz, her türlü evrak iletişiminde faydalanabiliyoruz.